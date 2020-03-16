Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip puanını 50'ye çıkarırken, siyah-beyazlı takım 44 puana yükseldi. Mücadelenin ardından spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o değerlendirmeler...
G.SARAY'IN ELİNDE - ERMAN TOROĞLU
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen, vücut dili, futbolcular üzerindeki etkisi ve fiziği ile doğru işler yaptı. Futbolcularla iyi iletişim kurdu ve kartları yerinde kullandı. Zaten fazla bir şey yoktu ama maçı elinden kaçırmadı. Böyle bir derbiye verildiğinde bu çocuk için bazı şeyler söylendi ama o buralara bileğinin hakkı ile geldi.
Tebrik ederim, aynen devam. Galatasaray maçı biraz daha istedi. Beşiktaş, sarı-kırmızılıarını hep bozmaya gitti, oynamaya değil. Zaman zaman hücum ettiler ama onların hücumları vitaminsizdi. Saat 16.00'da Trabzon-Başakşehir maçı berabere bitince Galatasaray'ın işine beraberlik geldi. Bu sonuç Beşiktaş'a yaramadı.
Çünkü Galatasaray önümüzdeki haftalarda Başakşehir ve Trabzon ile oynayacak. Onları yenebilirse şampiyon olacak. Yani Galatasaray şampiyonluk şansını hâlâ elinde tutuyor. Bugün Sivas'ı izleyeceğiz, yukarıda mı kalacak ağaçtan mı düşecek onu göreceğiz. Yalnız seyircisiz maçlar kaymaksız ekmek kadayıfına benziyor.
BELHANDA YANLIŞI - LEVENT TÜZEMEN
Derbide keyif veren bir maç izlemedik. Soğuk hava ve kaygan zemin oyuncuların maça yeterince konsantre olmasını engellerken çok pas hatasına da tanık oldu. Beşiktaş dersini iyi ezberlemiş olacak ki, Galatasaray'a geniş alan bırakmadı. Onyekuru, Feghouli, Mariano ve Saracchi kanatlardan yeterince hızlı atak yapamadılar. Falcao da sürekli markaj altında oynayınca G.Saray gol yollarında etkisiz kaldı.
Kaygan zeminlerde en ideal olay kaleye şut atmayı denemektir. Galatasaray da Beşiktaş da pozisyon bulamadıkları gibi şut atmayı bile akıllarına getirmediler. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunu 55. dakikada Nkoudou attı. Galatasaray adına da ilk yarıda isabetli şuta imza atan Feghouli oldu. Fatih Terim'in tercihi Belhanda sahada hiç varlık gösteremediği gibi ciddi top ve pas kayıpları yaparken takımını 10 kişi oynattı. Belhanda'nın etkisizliği, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Seri ve Lemina'yı da pas organizasyonu konusunda olumsuz etkiledi. Belhanda çıkıp Ömer girince Galatasaray, Beşiktaş kalesine daha etkili gitmeye başladı.