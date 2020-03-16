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16 Mart 2020, Pazartesi
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kalesini kapattı

Kartal kalesini kapattı

'in 26. haftasında derbi mücadelesinde 'a konuk olan , ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

, ligde 4 maç sonra gol yemedi. 'de son olarak FK'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı , , ve Ankaragücü maçlarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı. 'a gol izni vermeyen ancak kendisi de atamayan Beşiktaş, bu sezonki 3 derbi maçta 4 puan elde etti.

  1. 16.3.2020
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