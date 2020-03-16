Kartal kalesini kapattı

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra gol yemedi. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı. Galatasaray'a gol izni vermeyen ancak kendisi de atamayan Beşiktaş, bu sezonki 3 derbi maçta 4 puan elde etti.