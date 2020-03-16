Kartal kalesini kapattı
Süper Lig'in 26. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.
Beşiktaş, ligde 4 maç sonra gol yemedi. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı. Galatasaray'a gol izni vermeyen ancak kendisi de atamayan Beşiktaş, bu sezonki 3 derbi maçta 4 puan elde etti.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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