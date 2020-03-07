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07 Mart 2020, Cumartesi
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Muhteşem

Muhteşem Elneny

A.Gücü karşısında taraftarlardan alkış alan orta saha, ’ta kalmak istediğini açıkladı.

Sezon başında 'den kiralanan Mohamed , kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından 'ta kalmak istediğini açıkladı. 'da mutlu olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu için İngiliz basını Beşiktaş'ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığını iddia etti. Elneny ise transfer süreci ile ilgili, "Beşiktaş'ta mutluyum ve burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Gelecekte ne olur bilemiyorum ama burada oynamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. Dün gece müthiş oynayan Elneny, mücadelesiyle taraftarlardan da alkış aldı.
  1. 7.3.2020
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