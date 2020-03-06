Son dakika: Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber! Sezonu kapattı

Beşiktaş'ın sezon başında bonservissiz kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Douglas'ın sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DOUGLAS KİMDİR?

6 Ağustos 1990 tarihinde Brezilya'nın Goias şehrinde dünyaya gelen Douglas, sağ bek, sağ açık ve orta saha pozisyonlarında forma giyebilmektedir.

Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Goias'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, sırasıyla; Desportivo Brasil Ltda (SP), São Paulo, Barcelona, Sporting Gijón, SL Benfica ve Sivasspor formaları terletmişti.

FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Öte yandan Douglas, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplamda 7 müsabakada 454 dakika sahada kalabildi.