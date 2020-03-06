Son dakika: Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber! Sezonu kapattı | Douglas sezonu kapattı mı? Douglas kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: 'a 'tan kötü haber! Sezonu kapattı

Son dakika: Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber! Sezonu kapattı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden 'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve sezon başında 'a transferi gerçekleşen 'tan, siyah beyazlılara kötü haber geldi. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığını duyurdu. İşte detaylar...

'ın sezon başında bonservissiz kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu 'ın sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz 'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DOUGLAS KİMDİR?

6 Ağustos 1990 tarihinde 'nın Goias şehrinde dünyaya gelen Douglas, sağ bek, sağ açık ve orta saha pozisyonlarında forma giyebilmektedir.

Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Goias'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, sırasıyla; Desportivo Brasil Ltda (SP), São Paulo, , Sporting Gijón, SL ve formaları terletmişti.

FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Öte yandan Douglas, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplamda 7 müsabakada 454 dakika sahada kalabildi.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 15:23
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