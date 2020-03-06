Son dakika: Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber! Sezonu kapattı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşen Douglas'tan, siyah beyazlılara kötü haber geldi. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığını duyurdu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın sezon başında bonservissiz kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Douglas'ın sezonu kapattığı açıklandı.
Siyah beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
DOUGLAS KİMDİR?
6 Ağustos 1990 tarihinde Brezilya'nın Goias şehrinde dünyaya gelen Douglas, sağ bek, sağ açık ve orta saha pozisyonlarında forma giyebilmektedir.
Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Goias'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, sırasıyla; Desportivo Brasil Ltda (SP), São Paulo, Barcelona, Sporting Gijón, SL Benfica ve Sivasspor formaları terletmişti.
FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI
Öte yandan Douglas, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplamda 7 müsabakada 454 dakika sahada kalabildi.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 15:23
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Son dakika: Beşiktaş'a Douglas'tan kötü haber! Sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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