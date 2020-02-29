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29 Şubat 2020, Cumartesi
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‘VAR’ penaltı ‘YOK’ dedi!

‘VAR’ penaltı ‘YOK’ dedi!

’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi, VAR’ı dinleyen hakem ‘devam’ kararı verdi.

deplasmanına çıkan , 53. dakikada penaltı bekledi. Siyah - beyazlılarda , Alanyaspor ceza sahasında ile birlikte topa aynı anda hamle yaptı. Cisse'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Gönül, penaltı bekledi. Top dışarı çıktıktan sonra VAR odasını dinleyen karşılaşmanın hakemi , pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi ve oyuna aut atışıyla başlandı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyona uzun süre itiraz ederken, siyah - beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.
  1. 29.2.2020
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