Muhteşem geri dönüş

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Alanyaspor'un tek golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 70 ve 87. dakikada (penaltı) kaptan Burak Yılmaz'dan geldi. Deplasmanda alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 40'a yükseltirken; üç maçtır kaybeden Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.



ATIBA DİREĞE TAKILDI

Kartal, ilk yarıda net fırsatları değerlendiremedi. 17'de N'Koudou ve 24'üncü dakikada Burak Yılmaz'la iki kez gole yaklaşan siyah-beyazlılar, 39'da ise Gökhan Gönül ile bomboş pozisyonda topu filelere gönderemedi. 51'te Atiba'nın füzesi üst direkten geri gelirken; Kara Kartallar bu dakikadan sonra oyunun hakimiyetini tamamen ele geçinde ve attıkları gollere üç puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak Yılmaz ligdeki gol sayısını 10'a yükseltirken, Kara Kartal'ı uçuran isim oldu.



KARIUS'A BÜYÜK TEPKİ

Kaleci Karius'a, Alanyaspor karşısında Fernandes'ten yediği gol sonrasında da büyük tepki vardı: "Kalemizde kaleci yok, cansız manken var sanki!", "Hayatımda Beşiktaş kalesinde gördüğüm en kötü kaleci", "Biri halı sahada bu golü yese, bir daha maça çağırmazlar."



BOATENG YEDEK

Beşiktaş, geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Boyd'u sahaya sürdü. Boateng ikinci yarıda Lens'in yerine oyuna dahil oldu.



ELNENY'DEN 2'NCİ ASİST

Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, Alanyaspor maçında bu sezonki ikinci asistini yaptı. Kaptan Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde başarılı forvete gol pası veren Elneny, ligin ilk yarısında 4-1 kazanılan Kayserispor maçında da bir asist yapmıştı.

"KAZANDIK AMA MUTLU DEĞİLİZ"

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, Alanyaspor maçı sonrası, "İdlib'de hain, kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, bu maçı inanın bana içeride birçok arkadaşa oynamak zul geldi. Herkes çok üzgün. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

