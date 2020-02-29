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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Oyunumuz güçlü

Oyunumuz güçlü

“Güçlü bir oyunumuz var, camianın istediği gibi oynuyoruz bu bizi mutlu ediyor. Son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz”

Beşiktaş Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada futbol olarak iyi olduklarını ancak bitiricilik anlamında eksik kaldıklarını kaydetti. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Oyuncuları tebrik ederim, iyi mücadele oldu. Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Bütün maçlarda oyunun kontrolü bizde. Geriye düştük, gibi bir deplasmanda maçı çevirmek kolay değil. Gücümüzle çevirdik, oyuncularım karakterli duruş sergiledi" diye konuştu. "Son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kevin Prince Boateng'in sakatlığı var, o yüzden oynatmadık. Adem Ljajic de hastalığı nedeniyle çok fazla idman kaçırdı. Tyler Boyd'u tercih ettim çünkü atletik bir oyuncu. Kaybetseydik eleştirilirdik" diyen Yalçın şöyle devam etti: "Oynayarak ve hak ederek maç kazanıyoruz. Tesadüf kazanmıyoruz. Oyuncularımız çok istekli, camianın istediği gibi oynuyoruz. Oyuncular görevleri uygularsa, problem olmaz."

  1. 29.2.2020
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