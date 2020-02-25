2 gün uyumadım!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Kevin N'Koudou, Trabzonspor maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. N'Koudou, "Trabzonspor'a karşı iyi bir futbol oynadık, takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduk. Oynarken de oyundan çok büyük keyif aldık. Ancak futbol çok acımasız. Son anlarda bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru düzgün uyumuyorum. Maçı tekrar tekrar izliyorum, neleri yanlış yaptık, neleri başaramadık bunu anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"ÇOK KATKI YAPACAĞIM"

N'koudou şöyle devam etti: "Bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık ve neden üstünlüğümüzü skora yansıtamadık, bunu sormamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız pozitif noktalarda devam etmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Alanyaspor maçımız var. Bu maçı kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız ve içinde kalmamız gerekiyor." Fransız yıldız performansı için de "Takıma yapacağım büyük katkılar var. Çok çalışıyorum. Gol sayımı ve asistlerimi artırmalıyım" yorumunu yaptı

"SERGEN YALÇIN YASAYAN EFSANE"

Beşiktaşlı N'Koudou, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Teknik direktör değişiminin takıma neler kattığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Fransız oyuncu, "Birlikte oynama anlamında, saha içinde birlikteliği gösterme anlamında takım olarak daha doğru işler yapıyoruz. Sergen hoca ile Abdullah hocanın oyun vizyonu farklı. Sergen hoca, Beşiktaş için yaşayan bir efsane. Farklı bir oyun aklı ve zekası var. Bu seviyede oynamanın ne olduğunu, bu seviyedeki oyuncu grubundan nelerin beklendiğini çok iyi biliyor ve bize de bu doğrultuda tavsiyeler veriyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Bu fırsatı kullanıp onun tavsiyelerine kulak vererek sonuçları pozitif noktalara taşımamız gerekiyor" dedi

"GERİYE DÜŞMEK BİZİ YORUYOR"

Fransız yıldız N'Koudou, her maçta geriye düşmenin çok yorucu olduğunu ifade etti. 25 yaşındaki oyuncu konuyu şu sözlerle özetledi: "Oyunun üçüncü bölgesinde yakaladığınız fırsatları gole çevirmeniz gerekiyor. Özellikle takım savunması anlamında daha sağlam olmalıyız ki, bu pozisyona düşmeyelim. Maçın başında bir gol yiyorsunuz ve sonrasında daha çok efor sarf ediyorsunuz. Her maçta gol yediğiniz zaman geriye düşen ve kovalamak zorunda kalan takım oluyorsunuz. Bu mental olarak ve fiziksel olarak yorucu oluyor."

"BİTİRİCİ OLAMADIK"

Trabzon maçı sonrası Sergen Yalçın'ın 'Oyunculara gol atmayı öğretemem' eleştirisi hakkında Fransız yıldız, "Her oyuncunun farklı karakterleri, farklı özellikleri var. Bitiricilik konusunda eksik kaldığımız kesin. Bu kadar pozisyon bulduğumuz bir maçı kazanamadıysak, burada bize düşen bir pay var ve bu sorumluluğu almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"ADIM ADIM GİTMELİYİZ"

Siyah-beyazlıların zirve iddiasıyla ilgili de konuşan N'Koudou, "Artık maç maç bakmamız gerekiyor, şu anda böyle bir pozisyondayız. Acele edip yukarıya doğru uzun hedefler koyacak durumda değiliz. Alanya maçından 3 puan almak zorundayız. Yukarıya bakmak ve yarışın içinde kalmak için adım adım ilerlememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.