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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Vida atıyor ama maliyeti el yakıyor

Vida atıyor ama maliyeti el yakıyor

'nın kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun 8'i gol oldu. Ancak Vida'nın yıllık kazancı ve ağır sözleşme şartları takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor.

Stoper Domagoj Vida'nın kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun 8'i gol oldu. da kendisinden hiç vazgeçmedi. Ancak Vida'nın yıllık kazancı ve ağır sözleşme şartları Hırvat oyuncunun sezon sonunda 'tan ayrıma ihtimalini her hafta biraz daha artırıyor.
  1. 24.2.2020
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