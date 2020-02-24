Vida atıyor ama maliyeti el yakıyor
Stoper Domagoj Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun 8'i gol oldu. Ancak Vida'nın yıllık kazancı ve ağır sözleşme şartları takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor.
- 24.2.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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