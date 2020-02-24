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24 Şubat 2020, Pazartesi
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tamam peki Adem Ljajic!

Boateng tamam peki Adem Ljajic!

, formasıyla iç sahada çıktığı iki maçta da gol atan 'in bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi oynayan Ljajic'e ne olacağı...

, forması ile iç sahada çıktığı iki maçında da gol attı. onun bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi oynayan Ljajic'e ne olacağı. Çünkü yönetim Ljajic'i satmadan aynı özelliklerde iki oyuncunun kadroda olmasına sıcak bakmıyor.
  1. 24.2.2020
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