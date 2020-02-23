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23 Şubat 2020, Pazar
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N’Koudou korkuttu

N’Koudou korkuttu

yıldızı N'Koudou, derbisini tamamlayamadı. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşmanın son bölümünde rakip ceza sahasında girdiği bir pozisyonun ardından yerden kalkamadı.

yıldızı N'Koudou, derbisini tamamlayamadı. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşmanın son bölümünde rakip ceza sahasında girdiği bir pozisyonun ardından yerden kalkamadı. Yedek kulübesine değişiklik işareti yapan N'Koudou yerini 'ı bıraktı. Fransız oyuncunun bugün hastanede detaylı kontrolden geçirilmesi bekleniyor.
  1. 23.2.2020
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