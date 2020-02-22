Rahmi Koç’a 60. yıl mazbatası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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’a 60. yıl mazbatası

Rahmi Koç’a 60. yıl mazbatası

Kulübü Başkanı , kulübün üyesi ve Şeref Başkanı 'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Kulübü Başkanı , kulübün üyesi ve Şeref Başkanı 'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Çebi ve Divan Başkanı Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve imzalı bir Beşiktaş formasını hediye etti.
  1. 22.2.2020
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