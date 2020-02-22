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22 Şubat 2020, Cumartesi
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’dan ’ya kelepçe

Atiba’dan Sosa’ya kelepçe

'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen (37), karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında.

'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen (37), karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında. Elneny ile birlikte orta alanda görev yapması beklenen yıldızın, dünkü idmanda son derece hırslı ve istekliği olması dikkat çekti. Kanadalı yıldızın, eski takım arkadaşı olan 'ya yakın oynaması bekleniyor.
  1. 22.2.2020
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