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23 Şubat 2020, Pazar
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Atiba: Galibiyete yakındık

Atiba: Galibiyete yakındık

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı kaçan galibiyete yanıyor.

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı kaçan galibiyete yanıyor. Kanadalı futbolcu maç sonu şöyle konuştu: "Golü yedikten sonra mükemmele yakın oynadık. Rakip kaleci birçok fırsatı engelledi. Buna rağmen yine de öne geçtik. Galibiyet bizim hakkımızdı. Son bölümde yaptığımız bir hatanın ardından sahadan beraberlikle ayrıldık"
  1. 23.2.2020
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