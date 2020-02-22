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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Jacob ile ilgili karar verildi

Jacob ile ilgili karar verildi

Önümüzdeki sezon için genç yetenek arayışlarını sürdüren 'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki sezon için genç yetenek arayışlarını sürdüren 'da sıcak bir gelişme yaşandı. , deneme için 'ye getirdiği ve siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi. Teknik direktör 'ın talebi ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi. Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı genç ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.
  1. 22.2.2020
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