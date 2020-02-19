Beşiktaş Avrupa için
Zirve yarışında geride kalan Beşiktaş, Avrupa hedefinden kopmamak için Trabzonspor’u yenmek zorunda! Sergen Yalçın “Bu maç kesinlikle üç puandan fazlası” ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta tüm gözler Trabzonspor derbisine çevrildi. Başakşehir'e mağlup olarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal, bir maçı eksik olan bordomavililerin 8 puan gerisinde bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarının dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 hafta bu hedef için doğrudan rakipleriyle oynayacağı maçlar kritik bir önem taşıyor. Avrupa kupalarına katılım için bu seriden maksimum puanı çıkarması gereken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve kurmayları, öğrencileri ile yaptığı toplantıda Trabzonspor maçı ile yeni bir sayfa açmalarını istedi ve "Bu maç bizim için üç puandan çok daha fazlası" ifadelerini kullandılar. Lider karşısında alacakları galibiyetin camiada moralleri tekrar yerine getireceğini vurgulayan Yalçın, şampiyonluk yarışında geride kalsalar da yeni sezonda Avrupa kupaları bileti almaları gerektiğinin altını çizdi.
SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı son maçlarda zorlanıyor. Rakibine karşı son 5 maçta sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Evinde Fırtına'ya karşı son 2 maçta da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kartal, rakibine karşı şanssızlığını bitirmenin peşinde. Siyah-beyazlılar ardından Alanya ile deplasmanda, A.Gücü ile evinde G.Saray ile de dış sahada karşılaşacak
DERBİ 11'İNDE ROTASYON
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisini, sezonun belki de son şansı olarak düşünen teknik direktör Sergen Yalçın beklentilerin altında kalan bazı isimleri kenara çekecek.
Başarılı teknik adam performanslarından memnun olmadığı N'Koudou ve Diaby'nin yerine sürprizler düşünüyor.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Fransız oyuncunun yerine Ljajic'i, Diaby'nin yerine de Lens'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Sergen Yalçın; genç isimler Unut ve Güven'le konuşarak "Bu derbi sizin için de önemli bir fırsat olabilir, hazır olun" dediği öğrenildi.
- 19.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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