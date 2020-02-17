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17 Şubat 2020, Pazartesi
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" çok fantastikti"

"Türkiye çok fantastikti"

Sözleşmesi bittikten sonra ülkesinin takımlarından Athletico-PR'a giden , 'de geçen günlerini fantastik olarak yorumladı.

Sözleşmesi bittikten sonra ülkesinin takımlarından Athletico-PR'a giden , 'de geçen günlerini fantastik olarak yorumladı. Brezilyalı futbolcu, "Orada gerçekten çok güzel günlerim geçti. Sıcak bir ortam vardı ve gayet iyi oyunculardan kurulu bir takımdık. Daha sonra şartlar ayrılmamı gerektirdi. Benim için güzel bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.
  1. 17.2.2020
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