Kartal’da keyifler yerinde
Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcuların neşeli tavırları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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