Kartal’da keyifler yerinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcuların neşeli tavırları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.