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13 Şubat 2020, Perşembe
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’da keyifler yerinde

Kartal’da keyifler yerinde

'in 22'nci haftasında M. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'in 22'nci haftasında M. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcuların neşeli tavırları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

  1. 13.2.2020
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