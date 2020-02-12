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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'tan 'a tepki paylaşımı!

Beşiktaş'tan Tolunay Kafkas'a tepki paylaşımı!

Futbol Akademisi, resmi sosyal medya hesabından U14 Ligi'nde en az gol yiyen kaleci ve en çok gol atan oyuncu 'ın milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi.

Kulübü, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Gelişim Direktörü 'ın ve 'ı U14 Milli Takımı'na almamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda "Bil Bakalım" denirken Emir Yaşar için, "Balıkesir-Bandırma'da doğdu. U14 Ligi'nde çıktığı 15 maçta sadece 3 gol yedi. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" yazarken, Adnan Karahisar için de "Aydın'da doğdu. U14 Ligi'nde attığı 29 golle gol kralı. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" ifadelerine yer verildi.



  1. 12.02.2020
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