Beşiktaş'tan Tolunay Kafkas'a tepki paylaşımı!
Beşiktaş Futbol Akademisi, resmi sosyal medya hesabından U14 Ligi'nde en az gol yiyen kaleci Emir Yaşar ve en çok gol atan oyuncu Adnan Karahisar'ın milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi.
Beşiktaş Kulübü, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve TFF Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın Emir Yaşar ve Adnan Karahisar'ı U14 Milli Takımı'na almamasına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda "Bil Bakalım" denirken Emir Yaşar için, "Balıkesir-Bandırma'da doğdu. U14 Ligi'nde çıktığı 15 maçta sadece 3 gol yedi. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" yazarken, Adnan Karahisar için de "Aydın'da doğdu. U14 Ligi'nde attığı 29 golle gol kralı. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" ifadelerine yer verildi.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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