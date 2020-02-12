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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Sergen hocadan Burak’la çok özel

Sergen hocadan Burak’la çok özel

, dün sabahki antrenman öncesi 'la özel bir görüşme yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabahki antrenman öncesi 'la özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli forvetten çok büyük beklentileri olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adamın, "Bu kritik dönemde sana ve gollerine ihtiyacımız var. Üzerine düşenin en iyisini yapacağını biliyorum, arkadaşlarını da maçlara bu şekilde hazırlamanı istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  1. 12.2.2020
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