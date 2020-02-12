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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Küçük kral formayı giydi

Küçük kral formayı giydi

 formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran , siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.

formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran , siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.

  1. 12.2.2020
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