Küçük kral formayı giydi
Beşiktaş formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran Boateng, siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.
Beşiktaş formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran Boateng, siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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