Sergen Yalçın, yarın oynanacak Başakşehir maçında formsuz Diaby’yi kenara alarak Lens’i sahaya sürecek.
Zirve yarışında geride kalmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yarın oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının sağ kanatta Diaby'yi kesip Lens'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Diaby yerine Lens haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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