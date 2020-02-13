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13 Şubat 2020, Perşembe
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yerine

Diaby yerine Lens

, yarın oynanacak maçında formsuz ’yi kenara alarak ’i sahaya sürecek.

Zirve yarışında geride kalmamak için puan kaybına tahammülü olmayan 'ta, teknik direktör yarın oynanacak zorlu karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının sağ kanatta 'yi kesip 'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek 'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece 'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla

  1. 13.2.2020
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