Diaby yerine Lens

Zirve yarışında geride kalmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yarın oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının sağ kanatta Diaby'yi kesip Lens'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla