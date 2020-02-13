Atiba Hutchinson: Çok heyecanlıyız - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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: Çok heyecanlıyız

Atiba Hutchinson: Çok heyecanlıyız

’ın Kanadalı futbolcusu , “’la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

tarafından düzenlenen ve spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren 'International Sport Summit'e katılan , organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül alacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için. Bu ödülü ilk kez alacağım için heyecanlıyım ve bu ödülün devam edeceğini duyduğuma da sevindim. Burada başlayacağız ve bundan sonra nasıl olacağını da göreceğiz" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'LA ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Atiba, "'la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, bir sonraki maç da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"1 YILIM DAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

1 yıl daha devam etmek istediğini belirten Atiba Hutchinson, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 13.02.2020
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