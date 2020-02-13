Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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'e konuk olacak

Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk olacak

, 'in 22. haftasında yarın 'e konuk olacak. 'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

, 'in 22. haftasında yarın 'e konuk olacak.

'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yeni teknik direktörü yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

BURAK YILMAZ SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN OYNAYACAK

Siyah-beyazlı takımın santrforu , son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu , sarı kart cezası nedeniyle yarınki zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

  1. 13.02.2020
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