Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor

Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi. Süper Lig'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı. Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı. Sumudica'nın ekibi, son olara Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.