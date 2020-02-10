Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor
Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi.
Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi. Süper Lig'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı. Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı. Sumudica'nın ekibi, son olara Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.
- 10.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.