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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor

Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor

'i çalıştıran Marius Sumudica, meslektaşı 'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi.

'i çalıştıran Marius Sumudica, meslektaşı 'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi. 'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı. Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı. Sumudica'nın ekibi, son olara 'a 3-0 mağlup oldu.

  1. 10.2.2020
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