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14 Şubat 2020, Cuma
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Kader maçları

Kader maçları

Umut: Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor.

'ın golcüsü Umut Nayir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Ama Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek bir unsur. Arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor" diye konuştu. Şampiyonlukla ilgili de yorum yapan Nayir, "Üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. O maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor" dedi.

NEDENİNİ ANLAYAMADIM

Umut Nayir, Gaziantep maçında golünün neden iptal olduğunu anlamadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Hakem kararla ilgili olarak ilk başta "Ofsayt", sonra "Boateng kaleciye dokundu" dedi. Pozisyonu izlediğimizde temas olmadığını gördük. Anlamadığımız bir karar oldu ama hayırlısı böyleymiş" dedi.

BAŞAKŞEHİR'İ YENMELİYİZ

Bugünkü Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan başarılı forvet Umut Nayir, "Şu an 7. sıradayız. Başakşehir, ilk 2'nin içinde. Çok zor bir maç olacak. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" şeklinde konuştu.

  1. 14.2.2020
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