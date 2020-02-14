Kader maçları
Umut: Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor.
Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Ama Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek bir unsur. Arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor" diye konuştu. Şampiyonlukla ilgili de yorum yapan Nayir, "Üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. O maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor" dedi.
NEDENİNİ ANLAYAMADIM
Umut Nayir, Gaziantep maçında golünün neden iptal olduğunu anlamadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Hakem kararla ilgili olarak ilk başta "Ofsayt", sonra "Boateng kaleciye dokundu" dedi. Pozisyonu izlediğimizde temas olmadığını gördük. Anlamadığımız bir karar oldu ama hayırlısı böyleymiş" dedi.
BAŞAKŞEHİR'İ YENMELİYİZ
Bugünkü Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan başarılı forvet Umut Nayir, "Şu an 7. sıradayız. Başakşehir, ilk 2'nin içinde. Çok zor bir maç olacak. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" şeklinde konuştu.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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