Son Kartal idmanda
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, 21. haftada Gaziantep FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Boateng de çalışmada yer aldı. Meşhur pozu verdi.
Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı. Ganalı futbolcu yeni arkadaşlarıyla tanışırken, kamerlara kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Rizespor maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 top kapma oynadı, kanattan ortalarla gol organizasyonu üzerinde durdu. Sakatlığı geçmeyen Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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