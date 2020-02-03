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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Son idmanda

Son Kartal idmanda

'de 'u deplasmanda 2-1 yenen , 21. haftada FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni Boateng de çalışmada yer aldı. Meşhur pozu verdi.

yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni Kevin-Prince Boateng de yer aldı. Ganalı futbolcu yeni arkadaşlarıyla tanışırken, kamerlara pozu vermeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Rizespor maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 top kapma oynadı, kanattan ortalarla gol organizasyonu üzerinde durdu. Sakatlığı geçmeyen Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bugünü izinli geçirecek , FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

  1. 3.2.2020
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