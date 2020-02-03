Son Kartal idmanda

Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı. Ganalı futbolcu yeni arkadaşlarıyla tanışırken, kamerlara kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Rizespor maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 top kapma oynadı, kanattan ortalarla gol organizasyonu üzerinde durdu. Sakatlığı geçmeyen Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.