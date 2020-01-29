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Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İşte antrenmandan kareler...
29 Ocak 2020 Çarşamba 21:36
Güncelleme: 29.01.2020 21:59
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başında ilk idmanına çıktı.
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47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ÇaykurRizespor maçı için bu sabah tesislerde yaptığı antrenmanı yönetti.
Sergen Yalçın, antrenman öncesi siyah beyazlı futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk antrenmanından kareler...