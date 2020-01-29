Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İşte antrenmandan kareler...
29 Ocak 2020 Çarşamba 21:36 Güncelleme: 29.01.2020 21:59
Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başında ilk idmanına çıktı.

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Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için bu sabah tesislerde yaptığı antrenmanı yönetti.

Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

Sergen Yalçın, antrenman öncesi siyah beyazlı futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...

İşte Sergen Yalçın'ın ilk antrenmanından kareler...

Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...
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