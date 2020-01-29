Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk görüntüler...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İşte ilk görüntüler...
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