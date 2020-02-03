Dorukhan'a dört ay ceza! 'Seni bitireceğim...' | Cansu Gezer kimdir? Dorukhan Toköz'ün sevgilisi Cansu Gezer kim? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Dorukhan'a dört ay ceza! 'Seni bitireceğim...'

Dorukhan'a dört ay ceza! 'Seni bitireceğim...'

'ın Milli yıldızı , 6 Ekim 2019 tarihinde siyah beyazlıların Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dorukhan'a yapılan tetkiklerin ardından dizinden sakatlanan oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmış ve genç yıldız için Türk futbolunun önemli isimlerinden destek mesajları gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, bu kez Dorukhan için olay yaratacak bir haber gündeme geldi...

'ın Milli yıldızı , flaş bir olayla gündeme geldi... Siyah beyazlı futbolcunun, sevgilisine tehditler savurduğu ve "Senin ve ailenin hayatını bitireceğim!" dediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 6 Ekim 2019'da Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Dorukhan Toköz'un yaşadığı olay günyüzüne çıktı.

SEVGİLİSİYLE MAHKEMELİK OLDU! TEHDİT...

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Dorukhan, yaklaşık 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer ile mahkemelik oldu. Gezer, 23 yaşındaki futbolcunun kendisini 'Beni aldattın' diyerek evden kovduğunu belirtirken, medyaya konuşmaması için tehdit ettiğini aktardı.

"SENİ, AİLENİ BİTİRECEĞİM!"

Genç kadın, mahkemede yaptığı konuşmada Dorukhan'ın sarf ettiği sözleri aktarırken, kendisi ve ailesi için de tehditler savurduğunu dile getirdi ve, "Beni 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' diye tehdit etti." dedi.

4 AY YAKLAŞMAMA CEZASI!

Öte yandan mahkeme, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e, 'e dört ay yaklaşmama cezası verdi.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 11:32
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