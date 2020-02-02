Sergen Yalçın: Bana güvenin - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: Bana güvenin

: Bana güvenin

Sergen Yalçın: Bana güvenin

Sergen 'nefes aldık' dedi taraftardan destek istedi: "3 günde 'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bugün nefes aldık. Ben ve ekibimin bu işin altından kalkacak gücü var. Taraftar destek versin."

'ın başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrılan , "Başlangıçlar her zaman önemlidir. O yüzden bugün itibariyle çok mutluyuz. Beşiktaşlıları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı şöyle devam etti: "3 gün içinde Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. İlk yarı maçın kontrolü tamamen bizdeydi. 60. dakikadan sonra oyuncularımız biraz yoruldu.

GOL MÜTHİŞTİ

Gökhan Gönül'ün attığı müthiş gol bize heyecan verdi. Çok zor bir maçtı. Maç öncesinde bugün en önemli olan şeyin kazanmak olduğunu söyledik. Bir geri dönüş olacaksa kazanmamız gerekiyordu. Nefes aldık. Benim de teknik arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın. Artık taraftarımızın bize tamamen destek vermesi gerekiyor."

HESABI ZAMANI GELİNCE YAPARIZ

Sergen Yalçın, "Kalan haftalar için hesap yapmak zor. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Bir gün hesap yapacak duruma gelirsek, o zaman hesap yaparız" derken, "Bu kadroyu ben kurmadım sözü bana yakışmaz. Bunu bilerek buraya geldik" ifadelerini kullandı.

  1. 2.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın: Bana güvenin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN