Sergen Yalçın: Bana güvenin

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrılan Sergen Yalçın, "Başlangıçlar her zaman önemlidir. O yüzden bugün itibariyle çok mutluyuz. Beşiktaşlıları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı şöyle devam etti: "3 gün içinde Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. İlk yarı maçın kontrolü tamamen bizdeydi. 60. dakikadan sonra oyuncularımız biraz yoruldu.

GOL MÜTHİŞTİ

Gökhan Gönül'ün attığı müthiş gol bize heyecan verdi. Çok zor bir maçtı. Maç öncesinde bugün en önemli olan şeyin kazanmak olduğunu söyledik. Bir geri dönüş olacaksa kazanmamız gerekiyordu. Nefes aldık. Benim de teknik arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın. Artık taraftarımızın bize tamamen destek vermesi gerekiyor."

HESABI ZAMANI GELİNCE YAPARIZ

Sergen Yalçın, "Kalan haftalar için hesap yapmak zor. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Bir gün hesap yapacak duruma gelirsek, o zaman hesap yaparız" derken, "Bu kadroyu ben kurmadım sözü bana yakışmaz. Bunu bilerek buraya geldik" ifadelerini kullandı.