Rebocho sürprizi
Son iki maçta kadroya alınmayan Rebocho Sergen tarafından Rize'ye götürüldü.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı. Beşiktaş'ta sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho sürprizi yaşandı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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