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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Rebocho sürprizi

Rebocho sürprizi

Son iki maçta kadroya alınmayan Rebocho Sergen tarafından 'ye götürüldü.

'ın maçı kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı. Beşiktaş'ta sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho sürprizi yaşandı. Yeni teknik direktör , ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

  1. 1.2.2020
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