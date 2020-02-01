Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı. Beşiktaş'ta sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho sürprizi yaşandı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.