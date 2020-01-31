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31 Ocak 2020, Cuma
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kafilesi Rize'de

Beşiktaş kafilesi Rize'de

Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için Rize'ye gitti. Kafilede başkan de takımla birlikte yer aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan kafilesi, Rize'ye gitti.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Trabzon'a inen Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleriyle kara yoluyla Rize'ye gelerek ve İyidere ilçesinde kamp yapacağı otele yerleşti.

Otel önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek vererek hatıra fotoğraf çekildi. Rize'ye gelen Beşiktaş kafilesi içerisinde Kulüp Başkanı de yer aldı.

  1. 31.01.2020
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