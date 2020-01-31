Beşiktaş kafilesi Rize'de
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için Rize'ye gitti. Kafilede başkan Ahmet Nur Çebi de takımla birlikte yer aldı.
Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Rize'ye gitti.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Trabzon'a inen Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleriyle kara yoluyla Rize'ye gelerek ve İyidere ilçesinde kamp yapacağı otele yerleşti.
Otel önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek vererek hatıra fotoğraf çekildi. Rize'ye gelen Beşiktaş kafilesi içerisinde Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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