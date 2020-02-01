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01 Şubat 2020, Cumartesi
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dışarıda zorlanıyor

Kartal dışarıda zorlanıyor

 bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. 'de 9 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle ancak 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan ise mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan kaybetti.

  1. 1.2.2020
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