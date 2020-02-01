Kartal dışarıda zorlanıyor

Beşiktaş bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de 9 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle ancak 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan ise mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan kaybetti.