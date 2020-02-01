Hasic geldi-gitti!

Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin euro'ya indirildi" denildi. Öğlen saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalayan Hasic, akşam saatlerinde ise Boateng transferine yer açabilmek için Ümraniye'ye kiralık olarak gönderildi.