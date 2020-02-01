Boateng Beşiktaş'ta

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirerek yeni bir sayfa açan Beşiktaş sürpriz bir forvet transferinde sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle, yıldız oyuncuyu 1.5 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'da olması beklenen Boateng, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilecek. Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı ve rakip fileleri toplam 1 kez havalandırabildi.

İTALYANLAR DUYURDU

Anlaşmanın şartlarına göre; Beşiktaş sezon sonuna kadar kiralama bedeli olarak oyuncuya 325 bin euro ödeyecek. Ganalı oyuncunun transferi dün öğlen saatlerinden itibaren İtalyan basınında duyurulmaya başlandı. Sky Italia, Beşiktaş'ın Boateng'i kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığını duyururken; Football Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini yazdı. Beşiktaş'ın Boateng ile anlaşmasının ardından ortaya çıkan yabancı oyuncu sayısı fazlalığı da, dün 4.5 seneliğine anlaşma yapılan Ajdin Hasic'in, Ümraniyespor'a kiralanmasıyla ortadan kalktı.

17.59'DA BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Boateng'i 17.59'da TFF'ye bildirdi. Sağlık kontrolü için özel madde konuldu. Problem çıkarsa anlaşma iptal olacak.

100 MAÇ KAÇIRDI

Ganalı santrfor Kevin-Prince Boateng kariyerinde ciddi sakatlıklar yaşayan bir isim. 11 yıllık kariyerinde toplamda 100 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Ancak sağlam olduğunda kalitesiyle rakipler için çok büyük bir tehdit.

BOATENG'DEN İNCİLER

ÇOK İDMAN YAPMAM

Arkama dönüp bakıyorum da futbolcu olduğum için pişman değilim. Ben bir aptaldım. Yeteneğim vardı ama minimum seviyede antrenman yaptım. Antrenmanlara en geç ben gelir, en erken ben ayrılırdım. Arkadaşlarımla takılmayı daha çok severdim.

3 HAFTADA 3 ARABA

Çok param vardı, kral gibi yaşadım! Tottenham'da oynarken bir gün içerisinde üç araba satın aldım; Lamborghini, Hummer ve Cadillac. O dönemde mutsuzdum, araba seni bir hafta mutlu ediyor; üç hafta mutlu olmak için üç tane aldım. Genç insanlara şunu söyleyebilirim: Mutluluğu satın alamazsınız.

ALKOLÜ DE BIRAKTIM

Alkolü bıraktım, partilere katılmayı bıraktım. Yemek yapmaya başladım çünkü normal bir insana benzemeye çalışıyordum. Bunu radikal bir şekilde yapmaya başlamamın iyi olacağını düşündüm. Zor oldu ama sonunda başardım.

SALDIRIYA UĞRADIM

Profesyonel hayatımda da birçok kez saldırıya uğradım. Çoğu der ki, sahada olan, sahada kalır. Ama birisi seni, "Pis siyahi" diye çağırırsa, buna izin verilmez; bu ırkçılıktır, nokta. Şu anda bile birçok rakibim bana böyle sesleniyor. Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, her yerde bu aynı. Senin görünüşünü sevmedikleri için, seni bir insan olarak da sevmediklerini düşünmeye başlıyorsun.