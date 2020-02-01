Ceza sınırında 4 isim
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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