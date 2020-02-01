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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Ceza sınırında 4 isim

Ceza sınırında 4 isim

'ta  karşılaşması öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

'ta karşılaşması öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , Umut Nayir, ve , bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

  1. 1.2.2020
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