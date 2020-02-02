Hücum borusu
Sergen Yalçın ilk maçında hücum futbolu felsefesi ile dikkat çekti. Siyah-beyazlı oyuncular sürekli ileride rakibe bastı.
Sergen Yalçın ilk maçında hücum futbolu felsefesi ile dikkat çekti. Siyah-beyazlı oyuncular sürekli ileride rakibe bastı. Yüzde 65 topla oynama, 558 başarılı pas istatistikleri yakalayan Beşiktaş, kaleye 90 dakikada 2'si isabetli 7 şut çekti. 16 orta yaptı, 1'i yerini uldu. 4 korner kullandı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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