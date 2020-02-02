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02 Şubat 2020, Pazar
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Hücum borusu

Hücum borusu

Sergen Yalçın ilk maçında felsefesi ile dikkat çekti. Siyah-beyazlı oyuncular sürekli ileride rakibe bastı.

Sergen Yalçın ilk maçında felsefesi ile dikkat çekti. Siyah-beyazlı oyuncular sürekli ileride rakibe bastı. Yüzde 65 topla oynama, 558 başarılı pas istatistikleri yakalayan , kaleye 90 dakikada 2'si isabetli 7 şut çekti. 16 orta yaptı, 1'i yerini uldu. 4 korner kullandı.

  1. 2.2.2020
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