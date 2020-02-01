Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan fırtınası sürüyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın'la hafta içi 22 bin taraftarın bulunduğu törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kara Kartal, rakibini deplasmanda devirerek moral bulmayı hedefliyor. Ev sahibi takım Rizespor ise ligde 19. hafta itibarıyla topladığı 24 puanla 11. sırada yer alıyor. Alt sıralara yaklaşmak istemeyen Karadeniz temsilcisi de rakibini yenerek yukarıya doğru tırmanışa geçmek istiyor.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor'la Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz, Abdullah, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

BEŞİKTAŞ BOATENG'İ TRANSFER ETTİ

Ara transfer döneminin suskun takımlarından olan Beşiktaş bombayı son gün patlattı. Siyah-beyazlı takım Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

NECİP UYSAL CEZALI

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli ismi Necip Uysal, bu karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Lens ve Dorukhan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 10M).

*Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon bu statta rakibini 7-2 mağlup etmişti. O maç, aynı zamanda 2002/03 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın aldığı en farklı dış saha galibiyetiydi.

*İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 10M), son beş karşılaşmayı toplam 17 gol yiyerek kaybetti.

*Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü (1G) ve son ikisini kaybeden Beşiktaş, 2012/13 sezonundan bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.

*Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (9M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (9G).

*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1).

*Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip filelere iki gol gönderdi. 2007'den bu yana Karadeniz ekibi forması giydiği ilk üç karşılaşmada üç ya da daha fazla gol atabilen bir oyuncu yok.

*Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Beşiktaş (12; Başakşehir ile birlikte).

*Ocak 2019'dan bu yana Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (10G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Göztepe deplasmanında aldı.

*Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 3 asist).