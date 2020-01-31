Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı

Efsane döndü! 22 bin taraftar önünde imzayı attı

Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı

’ta dönemi resmen başladı. 47 yaşındaki teknik adam, coşkulu taraftarın önünde konuşmakta bile zorlandı. Sergen Yalçın, “Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Gururluyum, mutluyum, onurluyum” dedi.

Ve beklenen imzalar atıldı, dün saat 19.03 itibarıyla 'ta attığı imza ile resmen 'ın yeni teknik direktörü oldu... Tribünler taraftarlara açılırken, yaklaşık 22 bin Beşiktaş taraftarı tribünleri adeta bayram yerine çevirdi. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde ise Sergen Yalçın sahaya adım attı. İşte o andan itibaren Vodafone Park tribünleri "Sergen" tezahüratları inlemeye başladı.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Sergen sahaya girer girmez önce tribünleri selamladı ardından da üçlü çektirdi. Ardından kendisi için kurulan platforma geçen 47 yaşındaki teknik adam, burada başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan ve Sergen Yalçın konuşmak için mikrofona her uzandıklarında, tribünlerden yükselen destek tezahüratları nedeniyle konuşmalarını sık sık kesmek zorunda kaldılar.

ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK
Siyah-beyazlıların yeni hocası şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım çok! Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

CAMİYE KADAR KUYRUK OLDU
Tribünlerde Sergen Yalçın'ın daha önce söylediği bir söz pankart olarak yer aldı. Siyahbeyazlılar, hocanın "Birgün kavuşacağız" cümlesini Vodafone Park'a astı. Öte yandan Sergen için oluşan kuyruk Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzandı.

BAŞKAN TEPKİLERİ DURDURDU
Başkan Ahmet Nur Çebi, tribünlerden ve 'ya yönelik olumsuz tezahüratları duyunca "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum" dedi. Çebi, "Kendisine bu dönemde gösterdiği tavır nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

TRİBÜNLERİ TEK TEK DOLAŞTI
Sergen Yalçın, imza töreninin hemen ardından soluğu yeniden taraftarların yanında aldı. Solak yıldız önce tribünlere top attı. Ardından boynuna taktığı Beşiktaş atkısıyla, imza törenini izlemeye gelen taraftarların yanına kadar giderek, tüm tribünleri gezdi. Burada taraftarlar ile bol bol resim çektiren Sergen, kendisine yöneltilen tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Sergen için tribünlere 22 bin taraftar gelirken; daha önce Guti için 20 bin, Quraesma için ise 18 bin kişi stattaki imza töreninde yer almıştı. Sergen Yalçın bu rekoru da kırmış oldu.

  1. 31.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN