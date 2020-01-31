Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. 47 yaşındaki teknik adam, coşkulu taraftarın önünde konuşmakta bile zorlandı. Sergen Yalçın, “Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Gururluyum, mutluyum, onurluyum” dedi.
Ve beklenen imzalar atıldı, Sergen Yalçın dün saat 19.03 itibarıyla Vodafone Park'ta attığı imza ile resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu... Tribünler taraftarlara açılırken, yaklaşık 22 bin Beşiktaş taraftarı tribünleri adeta bayram yerine çevirdi. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde ise Sergen Yalçın sahaya adım attı. İşte o andan itibaren Vodafone Park tribünleri "Sergen" tezahüratları inlemeye başladı.
TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Sergen sahaya girer girmez önce tribünleri selamladı ardından da üçlü çektirdi. Ardından kendisi için kurulan platforma geçen 47 yaşındaki teknik adam, burada başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın konuşmak için mikrofona her uzandıklarında, tribünlerden yükselen destek tezahüratları nedeniyle konuşmalarını sık sık kesmek zorunda kaldılar.
ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK
Siyah-beyazlıların yeni hocası şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım çok! Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
CAMİYE KADAR KUYRUK OLDU
Tribünlerde Sergen Yalçın'ın daha önce söylediği bir söz pankart olarak yer aldı. Siyahbeyazlılar, hocanın "Birgün kavuşacağız" cümlesini Vodafone Park'a astı. Öte yandan Sergen için oluşan kuyruk Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzandı.
BAŞKAN TEPKİLERİ DURDURDU
Başkan Ahmet Nur Çebi, tribünlerden Fikret Orman ve Abdullah Avcı'ya yönelik olumsuz tezahüratları duyunca "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum" dedi. Çebi, "Kendisine bu dönemde gösterdiği tavır nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
TRİBÜNLERİ TEK TEK DOLAŞTI
Sergen Yalçın, imza töreninin hemen ardından soluğu yeniden taraftarların yanında aldı. Solak yıldız önce tribünlere top attı. Ardından boynuna taktığı Beşiktaş atkısıyla, imza törenini izlemeye gelen taraftarların yanına kadar giderek, tüm tribünleri gezdi. Burada taraftarlar ile bol bol resim çektiren Sergen, kendisine yöneltilen tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Sergen için tribünlere 22 bin taraftar gelirken; daha önce Guti için 20 bin, Quraesma için ise 18 bin kişi stattaki imza töreninde yer almıştı. Sergen Yalçın bu rekoru da kırmış oldu.
- 31.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.