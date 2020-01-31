Efsane döndü! Sergen Yalçın 22 bin taraftar önünde imzayı attı

Ve beklenen imzalar atıldı, Sergen Yalçın dün saat 19.03 itibarıyla Vodafone Park'ta attığı imza ile resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu... Tribünler taraftarlara açılırken, yaklaşık 22 bin Beşiktaş taraftarı tribünleri adeta bayram yerine çevirdi. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde ise Sergen Yalçın sahaya adım attı. İşte o andan itibaren Vodafone Park tribünleri "Sergen" tezahüratları inlemeye başladı.



TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Sergen sahaya girer girmez önce tribünleri selamladı ardından da üçlü çektirdi. Ardından kendisi için kurulan platforma geçen 47 yaşındaki teknik adam, burada başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın konuşmak için mikrofona her uzandıklarında, tribünlerden yükselen destek tezahüratları nedeniyle konuşmalarını sık sık kesmek zorunda kaldılar.



ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK

Siyah-beyazlıların yeni hocası şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım çok! Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



CAMİYE KADAR KUYRUK OLDU

Tribünlerde Sergen Yalçın'ın daha önce söylediği bir söz pankart olarak yer aldı. Siyahbeyazlılar, hocanın "Birgün kavuşacağız" cümlesini Vodafone Park'a astı. Öte yandan Sergen için oluşan kuyruk Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzandı.



BAŞKAN TEPKİLERİ DURDURDU

Başkan Ahmet Nur Çebi, tribünlerden Fikret Orman ve Abdullah Avcı'ya yönelik olumsuz tezahüratları duyunca "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum" dedi. Çebi, "Kendisine bu dönemde gösterdiği tavır nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.



TRİBÜNLERİ TEK TEK DOLAŞTI

Sergen Yalçın, imza töreninin hemen ardından soluğu yeniden taraftarların yanında aldı. Solak yıldız önce tribünlere top attı. Ardından boynuna taktığı Beşiktaş atkısıyla, imza törenini izlemeye gelen taraftarların yanına kadar giderek, tüm tribünleri gezdi. Burada taraftarlar ile bol bol resim çektiren Sergen, kendisine yöneltilen tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Sergen için tribünlere 22 bin taraftar gelirken; daha önce Guti için 20 bin, Quraesma için ise 18 bin kişi stattaki imza töreninde yer almıştı. Sergen Yalçın bu rekoru da kırmış oldu.