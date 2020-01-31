Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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'ta 'ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Ara transferde daha önce ve Muhayer Oktay ile yollarını ayıran 'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takım, 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Ocak ayı transfer döneminde ve Muhayer Oktay ile yollarını ayıran 'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takım, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Bu arada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

Almanya doğumlu olan Orkan Çınar Beşiktaş, Gaziantepspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'da oynamıştı.

  1. 31.01.2020
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