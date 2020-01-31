Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi
Ara transferde daha önce Oğuzhan Özyakup ve Muhayer Oktay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takım, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Ocak ayı transfer döneminde Oğuzhan Özyakup ve Muhayer Oktay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takım, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Bu arada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
Almanya doğumlu olan Orkan Çınar Beşiktaş, Gaziantepspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'da oynamıştı.
- 31.01.2020
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
- Mbaye Diagne'de büyük tehlike! Meğer 1 ay önce...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.