Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Ocak ayı transfer döneminde Oğuzhan Özyakup ve Muhayer Oktay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takım, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Bu arada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

Almanya doğumlu olan Orkan Çınar Beşiktaş, Gaziantepspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'da oynamıştı.