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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Ljajic’den ’ya ret

Ljajic’den Rusya’ya ret

Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya ettiği , 'dan gelen teklifleri kabul etmedi.

Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya ettiği , 'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Ljajic, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Sırp orta saha, bir süredir 'da kulüp arayışlarını sürdürüyordu. Ljajic, Çizme'de bir sonuç elde edemezken Rusya'dan gelen teklifleri de reddetti.

  1. 29.1.2020
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