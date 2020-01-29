Ljajic’den Rusya’ya ret
Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya transfer ettiği Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifleri kabul etmedi.
Siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan 6,5 milyon euro'ya transfer ettiği Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Ljajic, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Sırp orta saha, bir süredir İtalya'da kulüp arayışlarını sürdürüyordu. Ljajic, Çizme'de bir sonuç elde edemezken Rusya'dan gelen teklifleri de reddetti.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ljajic’den Rusya’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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