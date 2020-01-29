Dorukhan 4 ay sonra sahalarda!
Beşiktaş'ta 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, 4 ay sonra sahalara döndü. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan milli oyuncunun düz koşulara başlaması Rizespor deplasmanı öncesi yüzleri güldürdü.
- Beşiktaş ile Alanyaspor arasında 6 Ekim 2019'da oynanan Süper Lig maçında dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'den siyah-beyazlılara sevindirici haber... Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün de idmanda yer alması ve düz koşulara başlaması yüzleri güldürdü. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 4 ay sonra takımla çalıştı. 2018 yılında Eskişehirspor'dan 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olan milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda bu sezon sakatlanana dek 6 Süper Lig, 2 de Avrupa Ligi mücadelesinde forma giymişti.
6 İSİM İDMANA KATILMADI
Öte yandan hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, çalışmada yer almadı. Burak Yılmaz ise salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 16:03
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Dorukhan 4 ay sonra sahalarda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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