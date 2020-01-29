Dorukhan 4 ay sonra sahalarda!

6 İSİM İDMANA KATILMADI

Öte yandan hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, çalışmada yer almadı. Burak Yılmaz ise salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.