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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Dorukhan 4 ay sonra sahalarda!

Dorukhan 4 ay sonra sahalarda!

'ta 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan , 4 ay sonra sahalara döndü. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan milli oyuncunun düz koşulara başlaması Rizespor deplasmanı öncesi yüzleri güldürdü.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 16:03
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