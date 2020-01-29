Abdullah Avcı için flaş KAP açıklaması!
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşme fesih konusunda bir süredir görüştüğü deneyimli teknik direktörün görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında göreve getirilen deneyimli teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından hedef tahtasına konmuştu. Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası'ndaki BŞB Erzurumspor şokunun ardından görevine son verdiği Avcı ile alacakları konuusnda birkaç gündür görüşme halindeydi.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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