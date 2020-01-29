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29 Ocak 2020, Çarşamba
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için flaş açıklaması!

Abdullah Avcı için flaş KAP açıklaması!

'ta dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşme fesih konusunda bir süredir görüştüğü deneyimli teknik direktörün görevinden ayrıldığını 'na () bildirdi.

Kulübü, 'nın görevinden ayrıldığını 'na () bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında göreve getirilen deneyimli teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından hedef tahtasına konmuştu. Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası'ndaki BŞB Erzurumspor şokunun ardından görevine son verdiği Avcı ile alacakları konuusnda birkaç gündür görüşme halindeydi.

  1. 29.01.2020
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