Yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve o görüntüleri... - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Sergen Yalçın'ın 19 yıllık Beşiktaş görüntüleri ortaya çıktı!

Sergen Yalçın'ın 19 yıllık Beşiktaş görüntüleri ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü oldu. 47 yaşındaki teknik adam o dönem, futbolculuk kariyerinde 1991 yılında kendisini Beşiktaş'a resmi olarak bağladığı imzanın görüntüleri A Spor ekranlarında yeniden yayınlandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa getirilen Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi.

Öte yandan 47 yaşındaki teknik direktörün 1991 yılında kendisini Beşiktaş'a resmen bağladığı görüntüler, A Spor ekranlarında izleyicilerle buluştu.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa getirilen Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi. Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
29 Ocak 2020 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN