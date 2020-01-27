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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta!

ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörüne kavuşuyor... Siyah beyazlılarda beklenen oldu ve Beşiktaş, Avcı'nın ayrılığı sonrası adı kulüple en çok öne çıkan isim olan ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması beklenirken anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 2.5 yıllık olduğu kaydedildi.

Kulübü, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların Başkanı ile bir araya gelen kendisine sunulan teklife "Evet" dedi. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanan 47 yaşındaki teknik adam, maçında takımın başında olması bekleniyor.

TARAFTAR ÇOK İSTİYORDU...

Beşiktaş taraftarları, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alınan yenilginin ardından 'yı istifaya davet ederken "Sergen Yalçın" lehine tezahüratta bulunmuştu.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor!

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 16:29
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