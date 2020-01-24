Guilherme: Transfer limitlere takıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Guilherme: limitlere takıldı

Guilherme: Transfer limitlere takıldı

Uzun süre 'ın gündeminde olan ve transferinden son anda vazgeçilen Guilherme, Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.

Uzun süre 'ın gündeminde olan ve transferinden son anda vazgeçilen Guilherme, Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu. Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum" dedi.
  1. 24.1.2020
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