MAÇ SONUCU Beşiktaş 2-3 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın hemen ilk dakikasında Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile 1-0 öne geçti.
33. dakikada Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 62. dakikasında siyah-beyazlı ekipte oyuna dahil olan Burak Yılmaz, 64. dakikada takımını tekrardan öne geçirdi.
Dakikalar 67'yi gösterirken deplasman ekibi, Sissoko ile tekrardan eşitliği yakaladı.
Golden hemen 5 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Oltan Karakullukçu, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan BB Erzurumspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
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