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MAÇ SONUCU Beşiktaş 2-3 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-2'lik skorun rövanşında Beşiktaş'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rakibini yeniden 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş: 22.01.2020 07:50 Güncelleme: 22.01.2020 22:58

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın hemen ilk dakikasında Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile 1-0 öne geçti.

33. dakikada Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında siyah-beyazlı ekipte oyuna dahil olan Burak Yılmaz, 64. dakikada takımını tekrardan öne geçirdi.

Dakikalar 67'yi gösterirken deplasman ekibi, Sissoko ile tekrardan eşitliği yakaladı.

Golden hemen 5 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Oltan Karakullukçu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan BB Erzurumspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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