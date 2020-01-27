Muhteşem Göztepe

Tarihinde ilk kez kendi stadında karşılaşmaya çıkan Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nı karnaval alanına çevirdi. Sabah erken saatlerde toplanıp kortej eşliğinde stada yürüyen taraftarlar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Atkı, bayrak ve flamalarla yeni evlerine koşan Göztepeliler, koreografi şov yaptı. Kale arkasında efsane kaptan Gürsel Aksel ve yeni stadın resminin bulunduğu dev pankartı açıldı. Yaklaşık 900 Beşiktaşlı futbolsever de kendilerine ayrılan yerden maçı izledi.



DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Maçtan önce Göztepe efsane kadrosunun 11'i okundu. Stadın yapımında büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Mustafa Kemal Atatürk posterleri stada asıldı. Göztepe'nin yeni evindeki ilk golünü ise Halil Akbunar attı ve tarihe geçti. Halil daha önce de Göztepe formasıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk ve son golü atan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Çifte sevinç yaşayan Göztepe, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.



BEŞİKTAŞ OTOBÜSÜNE SALDIRI

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsü Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı. Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA ve tazyikli su ile saldırganlar uzaklaştırıldı.



ELAZIĞ İÇİN YARDIM TOPLANDI

Karşılaşmada depremzedeler de unutulmadı. Mücadele öncesinde Türk Kızılayı tarafından Elazığ merkezli depremden etkilenenlere gönderilmek üzere kurulan stantlarda kışlık giyim malzemeleri toplandı.



KOCAOĞLU CEZAİ İŞLEM GÖRECEK

Maçın hem öncesi hem de sonrasında oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi. Sahaya izinsiz girdiği belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası nedeniyle cezai işlem yapılacağı öğrenildi.



ÖZEL UÇAKLA GELDILER

Göztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldiler. Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçağı, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Bu açılışa 5 aydır hazırlandıklarını belirten Avrupalı Göztepeliler, grup içinde İspanyol, Hırvat, Alman ve Hollandalı vatandaşlar olduğunu da belirttiler.



GÜNEŞ DE İZLEDİ

Stadın açılışına gelen isimlerden biri de Milli Takım'ın usta hocası Şenol Güneş'ti. Mücadeleyi protokolden takip eden tecrübeli teknik adam, zaman zaman da not tuttu.