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28 Ocak 2020, Salı
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geri döndü

Sergen Yalçın geri döndü

Avcı ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü buldu, ... Avcı'nın gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim birçok adayın masaya yatırıldığı toplantının sonunda Sergen ile yola devam edilmesini kararlaştırdı.

Avcı ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü buldu, ... Avcı'nın gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim birçok adayın masaya yatırıldığı toplantının sonunda Sergen ile yola devam edilmesini kararlaştırdı. Başkan Çebi, dün yapılan yönetim toplantısının ardından 47 yaşındaki teknik adamı 'a çağırarak birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından taraftarlar el sıkıştı ve Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni hocası oldu.

TOPLAM DA 8 MİLYON TL KAZANACAK
Siyah-beyazlılar, 'la ara dönemde yollarını ayırmasının ardından boşta bulunan Sergen Yalçın ile 1.5 + 1 senelik anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, bu sezonun geri kalanı için 2 milyon TL, gelecek sezon için ise 6 milyon TL alacak. +1 senelik opsiyon ise önümüzdeki sezonun sonunda tekrar masaya oturularak netleştirilecek. Genç hocanın imzaların atılmasının ardından ilk maçına cumartesi günü Rizespor'la oynanacak maçla çıkması planlanıyor. Resmi açıklama bugün yapılacak.

TARAFTARLAR UMUTLU
'nın yerine Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarları mutlu etti. Beşiktaş'ın efsane isimlerinin başında gelen Sergen'e ilk günden itibaren tam destek veren, 'daki tüm maçlarda rakip hoca olmasına rağmen tribünlere çağırılarak alkışlayan taraftarların; İstanbul'daki ilk maç olan G.Antep karşılaşmasında Sergen hocayı bağrına basması bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ OLSUN
Beşiktaş'ın dün yapılan yönetim toplantısında farklı teknik direktörlerin isimleri de masaya yatırıldı. Bazı yöneticilerin yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu ancak Başkan 'nin "İçimizden genç bir teknik adamla devam edelim" dediği ve bunun üzerine Sergen Yalçın isminde karar verildiği öğrenildi.

BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ
13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti. Ve Sergen'in dediği oldu; yeşil sahanın yıldızı, bugünden itibaren kulübenin patronu olarak Beşiktaş'a hizmet edecek.
  1. 28.1.2020
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