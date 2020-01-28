Sergen Yalçın geri döndü
Teknik direktör Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü buldu, Sergen Yalçın... Avcı'nın gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim birçok adayın masaya yatırıldığı toplantının sonunda Sergen ile yola devam edilmesini kararlaştırdı.
TOPLAM DA 8 MİLYON TL KAZANACAK
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'la ara dönemde yollarını ayırmasının ardından boşta bulunan Sergen Yalçın ile 1.5 + 1 senelik anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, bu sezonun geri kalanı için 2 milyon TL, gelecek sezon için ise 6 milyon TL alacak. +1 senelik opsiyon ise önümüzdeki sezonun sonunda tekrar masaya oturularak netleştirilecek. Genç hocanın imzaların atılmasının ardından ilk maçına cumartesi günü Rizespor'la oynanacak maçla çıkması planlanıyor. Resmi açıklama bugün yapılacak.
TARAFTARLAR UMUTLU
Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarları mutlu etti. Beşiktaş'ın efsane isimlerinin başında gelen Sergen'e ilk günden itibaren tam destek veren, İstanbul'daki tüm maçlarda rakip hoca olmasına rağmen tribünlere çağırılarak alkışlayan taraftarların; İstanbul'daki ilk maç olan G.Antep karşılaşmasında Sergen hocayı bağrına basması bekleniyor.
İÇİMİZDEN BİRİ OLSUN
Beşiktaş'ın dün yapılan yönetim toplantısında farklı teknik direktörlerin isimleri de masaya yatırıldı. Bazı yöneticilerin yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "İçimizden genç bir teknik adamla devam edelim" dediği ve bunun üzerine Sergen Yalçın isminde karar verildiği öğrenildi.
BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ
13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti. Ve Sergen'in dediği oldu; yeşil sahanın yıldızı, bugünden itibaren kulübenin patronu olarak Beşiktaş'a hizmet edecek.
- 28.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.